Abschied vom ZDF- Heute Journal Claus Kleber sagt: „Good bye, good Luck!“

Stuttgart - Der Mann ist ein Profi durch und durch. Doch als Claus Kleber am Donnerstagabend um viertel vor zehn zu Beginn seines letzten Heute Journals einen Zettel mit der Zahl 2977 in die Kamera hält, spürt man doch ein wenig Rührung in der Stimme: Seit fast 20 Jahren steht er an dieser prominenten Stelle im ZDF-Programm und präsentiert einem Millionenpublikum das Weltgeschehen des Tages. Nun wird sein 2977. Auftritt der letzte sein – und in den ersten Minuten seiner Moderation leistet er sich doch tatsächlich ein, zwei kleine Sprechhänger. Kleber ist halt keine Maschine, seine Professionalität war niemals einstudierte Pose, sondern eine Haltung, also eine Herzensangelegenheit. Gerade das haben viele Zuschauer an ihm so geschätzt.