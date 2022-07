Abschied vom Stuttgarter Ballett Rosen und ein Preis für Alicia Amatriain

So standen am Ende mehr als sechzig Jahre Stuttgarter Ballettgeschichte auf der Bühne, um sich vor Alicia Amatriain, die gesundheitsbedingt nicht selbst tanzte, zu verbeugen. Dass die scheidende Ausnahmetänzerin mit Tochter Haicea im Arm auf die Bühne kam, zeigt ganz klar, wo sie heute ihre Prioritäten setzt. „Ich reserviere schon mal ein Stipendium“, scherzte Birgit Keil in Richtung Kind, bevor sie das „atemberaubende Tempo“ schilderte, mit der Amatriain Karriere gemacht hatte. Keils erste Stipendiatin ist nun auch die erste Trägerin des neuen Keil-Preises, den die Stifterin mit ihrem Mann Vladimir Klos überreichte: „Sie hat sich die Welt des Tanzes erobert, aber sie blieb in Stuttgart.“