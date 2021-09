Abschied Trauerfeier für Jean-Paul Belmondo mit vielen Stars

Die rund zweistündige Trauerfeier fand in der Kirche Saint-Germain-des-Prés mitten in Paris statt. Vor der Kirche hatten zuvor mehrere hundert Menschen auf das Eintreffen des Leichenwagens gewartet, wie Fernsehbilder zeigten. Belmondo, der 1960 mit dem Kriminaldrama "Außer Atem" international bekannt geworden war, war am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben.