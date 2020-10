Abschied Rockband-Gründer Spencer Davis gestorben

Anfang der 60er Jahre gründete er die Spencer Davis Group, die bald mit Songs wie "Keep On Running", "Somebody Help Me", "I'm a Man" oder "Gimme Some Lovin'" Erfolge feiern konnte. Davis spielte Gitarre, schrieb die Songs oder half dabei und sang. Sänger der Band war aber in erster Linie Steve Winwood, der später auch mit anderen Gruppen und solo ebenfalls zum Star wurde.