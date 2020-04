Abschied Katy Perry trauert um ihre Großmutter

Dazu postete Perry Fotos und Videos, die sie und ihren Verlobten Orlando Bloom mit Ann Pearl Hudson zeigen. In einem der Clips ist zu sehen, wie die Sängerin am Krankenhausbett ihrer Großmutter sitzt und ihr von ihrer Schwangerschaft erzählt. Auf Twitter postete Perry zudem ein Lied und schrieb dazu: "Ein Song für Großmutter. Möge sie in tiefem Frieden ruhen".