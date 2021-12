Abschied "Interview mit einem Vampir"-Autorin Anne Rice gestorben

Anne Rice wurde am 4. Oktober 1941 unter dem Namen Howard Allen O'Brien in New Orleans geboren. Aufgewachsen in einer streng katholischen Familie in der US-Südstaatenmetropole, sagte sie sich am College vom Christentum los. Sie schrieb erfolgreich Schauerromane über Vampire, Hexen und Werwölfe. Rice verfasste unter Pseudonym auch erotische Romane und Sexschocker.