Abschied in Steinheim Mr. EmKärrele macht nach zehn Jahren Schluss

Seine Frau Gisela, „ohne die ich das alles gar nicht hinbekommen hätte“, steht treu sorgend an seiner Seite. Er ist für all das dankbar. Auch für die „Begabung, einen leichten Zugang zu Kindern zu haben“. Die werden Rolf Häußermann, der über sich sagt: „Ohne Kinder kann i fast net sei“, bestimmt ebenso vermissen. Denn eines war sicher: Der Betreuer hat sie bei den Eltern nie verpetzt. „Wir haben etwaige Schwierigkeiten immer unter uns ausgemacht“, sagt Rolf Häußermann mit einem Gefühl der Verbundenheit. Das Nikolausfest am See wie auch die traditionelle Legostadt in den Sommerferien – das will Ralf Häußermann weiterhin organisieren.