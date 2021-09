Abschied in Steinheim Beigeordneter sagt emotional Ade

Gundelsweiler, der sich Ende August in den Ruhestand ausgeklinkt hatte, zeigte sich überwältigt von den Lobeshymnen. „Das, was sich in der letzten Stunde hier abgespielt hat, ist nicht zu toppen. Ich bin komplett platt. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte er, bedankte sich bei allen Wegbegleitern und kündigte an, von Zeit zu Zeit in Steinheim vorbeizuschauen. Mit seinen abschließenden Worten „Ade, schee war’s“ ging es in den gemütlichen Teil des Abends über – bei dem auch der Rathauschef Thomas Winterhalter dabei war. Der hatte zuvor ebenfalls die Verdienste von Gundelsweiler ausführlich gewürdigt. „Sie verfügten über Ihre fachlichen Aufgaben hinaus über ein umfassendes Wissen, unerschöpfliche Erfahrungen und Kenntnisse innerhalb der Verwaltung und der ganzen Stadt“, sagte er.