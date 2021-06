Abschied im Steinheimer Rathaus Norbert Gundelsweiler freut sich auf unverplante Zeit

Rathaus ist nicht mehr zeitgemäß

Vier Bürgermeister hat der 58-Jährige erlebt. „Von jedem habe ich etwas mitgenommen – sowohl im Positiven als auch im Negativen.“ Besonders prägend war die Zeit mit seinem ersten Chef, Alfred Ulrich, der Steinheim mit Blick auf die Infrastruktur wegweisend vorangebracht habe. An seinem ersten Arbeitstag habe Ulrich ihm klar gemacht, dass er nicht seine Wunschbesetzung gewesen sei, aber man jetzt im Sinne der Stadt gut zusammenarbeiten werde. Besiegelt wurde das Ganze dann bei einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte morgens um 10 Uhr, erzählt Gundelsweiler und lacht.

An was er sich besonders gerne erinnert und was er im Nachhinein vielleicht sogar etwas bedauert? „Ich bin stolz auf die Entwicklung im Kindergartenwesen, die meine Handschrift trägt und das pädagogische Konzept der Mensa – also, dass von ihr als einer Art Basisstation aus auch die anderen pädagogischen Einrichtungen beliefert werden.“ Nicht glücklich ist Gundelsweiler dagegen mit der Verteilung des Rathauses auf drei Häuser und die fehlende Barrierefreiheit. „Wir haben ein schickes Rathaus, aber es ist nicht zeitgemäß und ich hätte vielleicht in verantwortlicher politischer Stellung öfter und vehementer auf die Situation des Rathauses hinweisen müssen, denn Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource einer Verwaltung.“ Stolz und dankbar ist der scheidende Steuermann auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Stadträten. Auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei, habe man sich in einem guten demokratischen Konsens offen ausgetauscht: „Das Gremium hat mich immer arbeiten lassen.“

Beim ersten EM-Spiel der Deutschen dabei

Pläne für den Ruhestand? Fehlanzeige. Zusammen mit seiner Frau habe er schon die halbe Welt bereist und gesehen, erzählt der 58-Jährige „Jetzt freue ich mich erst einmal nicht zu wissen, was ich tun werde und lass alles ganz entspannt auf mich zukommen.“ Wobei ganz planlos ist der begeisterte Fußballer, der als Coach für Sonnenhof Großaspach schon bei der ersten Mannschaft und bei der U23 am Spielfeldrand gestanden hat und derzeit den Bezirksligist SV Unterweissach trainiert, dann doch nicht. Wenn nämlich am Dienstagabend die deutsche Nationalmannschaft in München zum ersten Spiel der EM aufläuft, da sitzt Gundelsweiler auf der Tribüne.