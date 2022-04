Abschied Hunderte geben Tom Parker letztes Geleit

Die Trauerfeier für den im März im Alter von 33 Jahren an Krebs gestorbenen Parker fand in Petts Wood im Großraum London im kleinen Kreis statt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Anschließend wurde der Sarg in einer von drei schwarzen Pferden gezogenen Kutsche an seine letzte Ruhestätte gebracht. Hunderte Fans und Bekannte des Sängers schlossen sich dem Leichenzug an.