Abschied beim VfB Stuttgart Thomas Hitzlspergers Karriere in Bildern

Am Mittwoch nun hat er überraschend seinen Abschied verkündet, Hitzlsperger will seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Stuttgart nicht verlängern. Wo es ihn nach sechs Jahren beim VfB hinzieht, ist noch offen – genauso, wer ihm nachfolgt. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die wichtigsten Stationen in Hitzlspergers Karriere zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!