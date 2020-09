Abschaffung vom Tisch Grundschule bleibt Ganztagsschule

Räume

Das Schulgebäude ist nicht nach den Standards gebaut, die für eine Ganztagsbetreuung heute gelten. Darin sind sich Nicole Kossira und Franziska Wunschik ebenfalls einig. Es fehlt an Räumen für „Differenzierungsmaßnahmen“. Sprich an Räumen, in denen sich kleinere Gruppen aufhalten beziehungsweise in die sie sich zurückziehen können. Klar ist: Man muss im Bestand Lösungen finden. Kossira: „Wir müssen schauen, wie wir das, was wir haben, optimal nutzen.“ So gebe es beispielsweise im Keller einen Raum, der aktuell als Lagerraum diene, möglicherweise aber auch für die Ganztagsschule genutzt werden könnte. Darüber hinaus sei es vielleicht möglich, im Nebengebäude 2 einen Raum aus Teilen des Flurs und des Garderobenbereichs abzutrennen. Ob die Optionen, die die Lehrkräfte gefunden haben, auch realisierbar sind oder ob es andere Möglichkeiten gibt, darum wird sich die Stadtverwaltung kümmern, sagt Wunschik zu.

Pädagogik

Hausaufgabe der Lehrkräfte ist die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der inhaltliche Ausgestaltung der Ganztagsschule. „Da werden wir nochmal ganz genau draufschauen“, so Kossira, die unter anderem hofft, dass die Schule eventuell bei der Nutzung der Sporthallen noch mehr zum Zug kommt. „Bewegung tut unseren Schülern gut und ist sehr wichtig für sie“, weiß die Rektorin. Nachgedacht wird aber beispielsweise auch darüber, ob sich nicht eine Art Werkstattunterricht umsetzen lässt.