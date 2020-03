Absatzdelle im Februar Coronavirus und Klimavorgaben machen Autobauern zu schaffen

Die Pkw-Sparte Mercedes-Benz sei in Schlagdistanz zu den Zielen, sagte Källenius in Stuttgart. Für jeden Hersteller gelten je nach Modellangebot eigene Ziele, die unter anderem wegen der Schwere der Autos variieren und auch erst im Nachhinein feststehen. "Wir haben die richtigen Produkte in der Pipeline, um das zu schaffen", sagte Källenius in einer Telefonkonferenz.

Bereits im Februar auf der Bilanzpressekonferenz hatte Källenius eingeräumt, dass das kein Spaziergang wird und er das Erreichen nicht garantieren könne. Auch Daimler rechnet für die Pkw-Flotte mit einem zu erreichenden Grenzwert von "etwas oberhalb von 100 Gramm".

BMW-Chef Oliver Zipse ist dagegen davon überzeugt, dass die Münchener Strafen vermeiden. "Ich kann ihnen und unseren Kunden versichern: Wir werden die harten europäischen CO2-Ziele 2020 und 2021 erfüllen", sagte er in München bei der Präsentation des vollelektrischen Coupés i4. Das Auto soll ab 2021 neben den positiven Effekten für die CO2-Bilanz auch den US-Elektroautopionier Tesla mit seinen erfolgreichen Modellen in Schach halten. BMW hatte angekündigt, dass dieses Jahr in Europa rund 140 000 elektrifizierte Autos verkauft werden sollen, davon 40 000 vollelektrisch. Kommendes Jahr soll dann jedes vierte von rund einer Million Autos auf dem Heimatkontinent einen Elektromotor haben.

Zipse bekräftigte, dass BMW mit jedem Elektroauto auch Geld verdienen und profitabel sein wolle. Die Einführung der Elektromodelle sei bei der Profitabilität "beherrschbar". Zudem komme BMW bei seinem auf vier Jahre bis Ende 2022 und insgesamt 12 Milliarden Euro schweren Sparpaket schneller voran als gedacht. Eine neue Prognose will der Dax-Konzern am 18. März auf der Bilanzpressekonferenz vorlegen.

Volkswagen will den ersten vollelektrischen SUV ID4 noch dieses Jahr starten lassen, nachdem das Golf-ähnliche Massenmarktmodell ID3 ab diesem Sommer bei den Händlern stehen soll. "Produzieren und verkaufen werden wir den ID4 in Europa, China und den USA", sagte der bei der Marke VW fürs Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter. Wie auch der in Zwickau gebaute ID3 steht der ID4 auf der Basis der neuen Elektroplattform MEB, die einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern soll. Im US-Werk in Chattanooga (Tennessee) rüstet VW die Produktion auch für Elektroantriebe auf.

Gerade VW setzt zu großen Teilen auf den vollelektrischen Antrieb, um seine Flottenemissionen zu senken. VW-Chef Herbert Diess sieht darin den effizientesten Weg, den CO2-Fußabdruck des Konzerns zu mildern. Die süddeutschen Premiumhersteller hingegen sind bei schwereren Automodellen stark, für die BMW und Daimler weiter großes Potenzial von Verbrennermotoren und Plug-in-Hybriden sehen.