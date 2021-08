Absage für die US Open Nach Federer und Thiem: Auch Nadal beendet Tennis-Saison

Nadal hat eine durchwachsene Saison hinter sich, in der er immer wieder von Blessuren zurückgeworfen wurde. Bei den Australian Open war für den 20-fachen Grand-Slam-Champion bereits im Viertelfinale Schluss, bei den French Open scheiterte er im Halbfinale an Djokovic. Schon danach klagte er wieder über stärkere Schmerzen am Fuß und verzichtete daher auf eine Teilnahme in Wimbledon. Nachdem Nadal auch nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio gespielt hatte, war er zuletzt beim ATP-Turnier in Washington auf die Tour zurückgekehrt, verlor dort aber bereits im Achtelfinale gegen den Südafrikaner Lloyd Harris.

