About Pop in Stuttgart Was Sie über das große Stuttgarter Popspektakel wissen sollten

Bei der Konzeption des Festivals orientiert sich der Veranstalter, das Pop-Büro Region Stuttgart, an etablierten Besuchermagneten wie dem Reeperbahn-Festival in Hamburg, dem c/o-pop-Festival in Köln oder der Pop-Kultur in Berlin. „Ein vergleichbares Angebot wollen wir auch in der Region Stuttgart schaffen“, sagt Walter Ercolino, Leiter des Pop-Büros. Regionale Musiker wie auch Musikschaffende von außerhalb sollen die Möglichkeit erhalten, Bühnenerfahrungen zu sammeln und sich mit anderen Künstlern zu vernetzen.