Ablösung durch Radfahren? Moderner Fünfkampf: Entscheidung über das Reiten steht bevor

Dazu kam das Verhalten von Kim Raisner. Die Trainerin hatte das Pferd mit der Faust geschlagen und gefordert: "Hau mal richtig drauf!" Das Verhalten hatten auch Tierschützer alarmiert. Das Streichen des Reitens würde der Deutsche Tierschutzbund auf jeden Fall begrüßen.

"Wenn schon das Regelwerk einem tiergerechten Umgang entgegensteht und dann noch der unbedingte Siegeswille und der Erfolgsdruck die Oberhand gewinnen, ist Tierquälerei im Sport vorprogrammiert", sagte Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, in einer Mitteilung. "Wir sind froh, dass unsere Forderungen und unsere Kritik gehört wurden und der UIPM nun offenbar die Konsequenzen zieht."

Nach Angaben des Branchendienstes "Inside the Games" soll die Regeländerung noch vor dem UIPM-Kongress vom 26. bis 28. November in Monaco fallen, um im Olympia-Programm zu bleiben. Der Branchendienst bezieht sich auf ein internes Schreiben des Verbandes, wonach das Internationale Olympische Komitee "nur einen Vorschlag ohne Reiten" für das olympische Programm 2028 in Los Angeles akzeptieren werde und ihn bis zum 24. November erwarte. Zu den Disziplinen zählen bislang neben dem Reiten auch Fechten und Schwimmen sowie ein kombinierter Wettkampf aus Laufen und Schießen mit einer Laserpistole.

