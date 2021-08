Abi 2021 am FSG „Ein Spitzenjahrgang mit Stil“

Marbach - Geschafft! Doch zu welchen Bedingungen? Auf diese Kernfrage lassen sich die impulsreichen Reden bei der Abiturienten-Verabschiedung im Hof des Friedrich-Schiller-Gymnasiums wohl alle zuspitzen. Doch der Abi-Jahrgang 2021 ist so viel mehr als nur Opfer einer Coronapandemie, wie dies in der Folge signifikant zum Ausdruck kam. Denn wer sich gegen eine immense Flut an Herausforderungen und Unwägbarkeiten erfolgreich zur Wehr setzt und dabei das Abitur in einem Jahrgangsdurchschnitt von 2,0 hinlegt, der müsse „einfach ein Spitzenjahrgang mit Stil sein“, ließ Schulleiter Volker Müller durchblicken. Er bescheinigte den erfolgreichen Abgängern ganz im Stile von Geheimagent 007 James Bond, dass sie ihre „Mission vollkommen erfüllt haben“.