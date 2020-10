Abgestellter Zug in Köln Vermeintlicher Sprengsatz lässt Ermittler rätseln

Eine Reinigungskraft hatte am Freitagabend in einem abgestellten Zug in Köln einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, der unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver enthielt. Das Paket lag in einer Zugtoilette. Zunächst soll die Reinigungskraft auch gar nicht stutzig geworden sein, als sie es entdeckte. Der Inhalt war nach Angaben der Ermittler in Plastiktüten gewickelt und mit Klebeband verklebt. Eine akute Gefahr ging von ihm demnach nicht aus.