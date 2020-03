Abgase in der Corona-Krise Weniger Luftverschmutzung wegen Ausgangsbeschränkungen inEuropa

Paris - Die Luftverschmutzung in Großstädten Europas ist seit der Einführung von Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus nach Daten der europäischen Raumfahrtagentur Esa zurückgegangen. Satellitendaten hätten einen starken Rückgang der Stickstoffdioxid-Konzentrationen insbesondere in Mailand, Paris und Madrid gezeigt, teilte die Esa am Freitag mit. In Italien, Spanien und Frankreich sind im Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 strenge Ausgangssperren in Kraft. Die Menschen dort sollen das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen.