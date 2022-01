Abfahrts-Klassiker Ski-Ass Kilde dominiert auch die Streif

Deutsche Abfahrer nicht in den Top Ten

Bester aus dem Quintett des Deutschen Skiverbandes (DSV) war wie schon am vergangenen Sonntag in Wengen Dominik Schwaiger. "Es wäre ein bisschen mehr drin gewesen", sagte er nach seinem 14. Platz der ARD. Wie so viele andere auch, hatte Schwaiger in den Gleitstücken der Piste reichlich Zeit verloren. Die Ergebnisse der übrigen deutschen Speed-Herren machten zwei Wochen vor den Winterspielen in China erstmal wenig Hoffnung.