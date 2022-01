Abfahrts-Klassiker Feuz siegt auf der Streif - Deutsche nicht in Olympia-Form

Feuz feierte in der zweiten der beiden Abfahrten dieses Wochenendes seinen insgesamt dritten Sieg bei den Hahnenkammrennen - im Vorjahr war ihm ein Doppelerfolg gelungen. Zweiter wurde sein im Gesamtweltcup führender Landsmann Marco Odermatt vor dem Österreicher Daniel Hemetsberger. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der die erste Schussfahrt in Tirol am Freitag gewonnen hatte, belegte Rang sechs. Die Deutschen enttäuschten erneut und verpassten die Top Ten wieder deutlich.