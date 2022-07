Abfälle falsch entsorgt Müll verschandelt weiter die Kommunen

Aufwand wird immer größer

Die drohenden Strafen scheinen allerdings einige Unverbesserliche in Bietigheim-Bissingen nicht abzuschrecken. „Der Aufwand zur Sauberhaltung der Stadt wird von Jahr zu Jahr höher und teurer“, teilt die Kommune mit. „2021 fielen fast 10 000 Arbeitsstunden dafür an, die über 600 Papierkörbe im Stadtgebiet regelmäßig, an vielen Stellen sogar täglich zu leeren, wilden Müll aus der Landschaft einzusammeln sowie die Straßen, Treppen und Gehwege zu kehren“, heißt es in einer Mitteilung. Vor fünf Jahren hätten 7400 Stunden gereicht. Das hat auch finanzielle Auswirkungen, die letztlich der Steuerzahler zu tragen hat. Knapp 1,3 Millionen Euro musste Bietigheim-Bissingen alles in allem für die Beseitigung des Unrats investieren, rund 350 000 Euro mehr als noch vor fünf Jahren.

Sinn und Unsinn von mehr Mülleimern

Bürgermeister Michael Wolf appelliert vor diesem Hintergrund an die Bevölkerung, den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Das Team des Bauhofs sei nicht in der Lage, häufiger auf Leerungstour zu gehen oder sich um weitere Mülleimer zu kümmern. Wobei sich die Gelehrten auch darüber streiten, ob das Problem mit zusätzlichen Abfalleimern in den Griff zu bekommen ist. Auf Ludwigsburger Gemarkung seien bereits 1600 Behältnisse montiert, konstatiert Pressesprecherin Susanne Jenne. „Die Zahl oder Größe der Mülleimer weiter auszubauen, führt nach Erfahrung der Technischen Dienste nicht zum gewünschten Erfolg“, erklärt sie. Dagegen zählt die Stadt Kornwestheim „das Aufstellen von mehr oder größeren Behältnissen sowie eine häufige Leerung durch den städtischen Bauhof“ zu den Maßnahmen, die im Kampf gegen die Vermüllung zum Einsatz kommen. Einig ist man sich in Ludwigsburg und Kornwestheim, dass speziell auch eines helfen kann: die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.

Die Normalisierung nach dem Corona-Effekt

Essen to go

Die Lockdowns während Corona haben zu einem Aufschwung beim Essen to go geführt – allerdings mit der unschönen Konsequenz, dass in vielen Städten mehr Verpackungsmüll in der Landschaft landete. Dieser Effekt scheint glücklicherweise mehrheitlich wieder verpufft zu sein. Oder wie Susanne Jenne, Pressesprecherin der Stadt Ludwigsburg, konstatiert: „Momentan hat sich das Aufkommen wieder ,normalisiert`“.

Das kann das Landratsamt Ludwigsburg auch für illegale Müllablagerungen im Wald bestätigen. „Im Wald hat das Problem in der Coronazeit tatsächlich zugenommen, inzwischen ist die Situation wieder ungefähr auf dem Niveau des Vor-Corona-Zeitraums“, teilt Pressesprecher Andreas Fritz mit.