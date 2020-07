Aber Spardruck bleibt hoch Entspannung im VW-Führungsstreit

Ende Mai hatten die Vertrauenskörper-Leitungen der deutschen Werke in einem offenen Brief betont, man sei "massiv besorgt" wegen des Eindrucks, den VW abgebe. Diess schrieb kürzlich im Onlinenetzwerk LinkedIn: "Wir wollen den Konzern gemeinsam erfolgreich in die E-Mobilität führen und sind uns einig, dass wir uns bereits gut aufgestellt haben, aber natürlich noch nicht am Ziel sind." Zuvor hatte er eingeräumt: "Ich verstehe das schon, dass wir eine große Unruhe und auch natürlich Fragen und zum Teil Ängste im System haben. Da müssen wir mehr in den Dialog gehen."