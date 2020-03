Abenteuerlust Schauspieler Florian Bartholomäi wandert durch die Sahara

Der neue Mysteryfilm "Kahlschlag" mit Florian Bartholomäi kommt am Donnerstag in die Kinos. Was ihn gereizt habe: Es brauche es nicht viele Worte, um zu erzählen, worum es geht. "Das fand ich am Drehbuch von Anfang an toll: Es muss nicht viel geredet werden." Am 16. April folgt dann "Leif in Concert Vol.2" ebenfalls mit Bartholomäi auf der Leinwand. Viele Fernsehzuschauer kennen den 33-Jährigen nicht zuletzt durch mehr als ein halbes Dutzend Schurkenrollen in "Tatort"-Krimis.