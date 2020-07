Abenteuerliche Fahrt bei Backnang Campingstuhl in Seitenwagen von Motorrad verbaut

Am Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr war ein außergewöhnliches Gefährt auf der B14 auf Höhe Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs. Ein 51-Jähriger hatte sein Motorrad derart umgebaut, dass er und seine drei Kinder auf dem Motorrad und dem dazugehörigen Beiwagen Platz fanden.

Um ausreichend Sitzmöglichkeiten zu schaffen, zeigte sich der Fahrzeugführer sehr kreativ und verbaute unter anderem einen Campinghocker sowie mehrere Schwimmhilfen. So eine Fahrt sieht man sonst nur im Zirkus, allerdings nicht auf der Bundesstraße. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Polizei musste dabei feststellen, dass die Verkehrssicherheit durch die Umbauten völlig abhanden kam. So wäre eine Fahrt für den 51-Jährigen alleine schon gefährlich gewesen, doch dann noch seine 6- und 17-jährigen Töchter sowie seinen 14-jährigen Sohn damit zu befördern, ist besonders fragwürdig. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und der Bastler muss mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in Zukunft ein passenderes Fahrzeug für einen Familienausflug wählt.