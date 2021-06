Abends in Benningen Junge rennt auf Straße gegen Radler

Benningen - Glimpflich endete am Dienstag ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Kind in Benningen. Der 55 Jahre alte Radler war gegen 19.15 Uhr auf der Marbacher Straße in Richtung der Beihinger Straße unterwegs, als laut Polizeibericht plötzlich der sechsjährige Junge aus einer Einfahrt hinter einem Gebüsch auf die Straße gerannt sein soll.