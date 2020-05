Abbruch der Fußballsaison Sogar eine Sammelklage steht im Raum

Am gleichen Strang zieht auch der TGV Beilstein. Zwar führt man aktuell die Staffel B1 Unterland an, doch aufsteigen würde der TGV im Falle des Saisonabbruchs nicht. Denn der Tabellenzweite TSV Weinsberg liegt bei einem Spiel weniger nur einen Zähler zurück und hätte damit nach der Quotientenregelung (Anzahl der Spiele geteilt durch Punkte) die Nase vorne. „Dabei haben wir sogar das direkte Duell gegen sie gewonnen“, fügt TGV-Abteilungsleiter Wolfgang Behr an. Wie auch der Club L’Italiano ist man inzwischen Teil eines losen Netzwerks von Vereinen aus ganz Württemberg, die sich vehement gegen das diskutierte Modell des Saisonabbruchs aussprechen, und in dem auch über eine mögliche gemeinsame Sammelklage vor dem Verbandsgericht nachgedacht wird. „Für uns wäre das alles doppelt bitter, denn im Sommer kommen erstmals nach Jahren wieder viele A-Junioren hoch. Nur bei einem Aufstieg in die Kreisliga A könnten wir aber im Bezirk Unterland eine zweite Mannschaft anmelden. So lange wir B-Ligist sind, gibt es da nur die Reserverunde, in der aber kaum Spiele stattfinden. Für unseren aufrückenden Nachwuchs wäre das keine Perspektive“, erzählt Behr und betont: „Unsere aktuellen Spieler wollen alle unbedingt weiterspielen.“