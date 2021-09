Wie lange zahlt der Arbeitgeber?

Vom Krankheitsbeginn an zahlt der Arbeitgeber nun für sechs Wochen den Lohn fort. Die sechs-Wochen-Frist gilt auch, wenn sich in dieser Zeit die Gründe für die Arbeitsunfähigkeit ändern. Wer also zunächst wegen eines Beinbruchs ausfällt und später noch eine Grippe bekommt und so länger als sechs Wochen am Stück ausfällt, hat ab der siebten Woche keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber.