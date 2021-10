Ab wann gilt man als reich? Das sind die fünf reichsten Deutschen

Deutschland - Viele Menschen träumen von Reichtum. Aber was ist das genau? Ab wann ist man reich? Global gesehen gibt es jährlich die bekannte „Forbes-List“. Das „Forbes“-Magazin kürt die reichsten Menschen der Welt. Angegeben wird das Vermögen in Milliarden US-Dollar. Die Top 5 im Jahr 2021 sieht wie folgt aus: Mark Zuckerberg (97), Bill Gates (124), Bernard Arnault & Familie (150), Elon Musk (151) und Jeff Bezos (177). In den Top 100 findet man sechs Deutsche.