Das Wellarium in Steinheim startet am kommenden Samstag, den 12. Juni, in die diesjährige Saison. Wie im letzten Jahr gibt es täglich zwei Schichten: von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Hinzu kommt noch dienstags und freitags ein Frühschwimmangebot von 6 bis 7.30 Uhr. Die Tickets können nur online über die Homepage www.wellarium.de frühestens drei Tage im Voraus gebucht werden – bis auf eine Ausnahme: wenn vormittags nicht alle Tickets online vergeben sind, ist ein Erwerb an der Kasse möglich. Auch für Kinder unter sechs Jahren, die kostenlosen Eintritt haben, muss ein Ticket gebucht werden, damit die Zahl von 1095 Badegästen je Schicht nicht überschritten wird. Der Ticketwebshop steht voraussichtlich erstmals ab Donnerstag zur Verfügung. Solange die 7-Tage-Inzidenz nicht unter 35 liegt, gilt für den Freibadbesuch die 3 G-Regel – getestet, geimpft oder genesen. Ausgenommen davon sind symptomfreie Kinder bis einschließlich fünf Jahre.