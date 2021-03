Ab Ostersonntag Erstes Bundeswehr-Impfzentrum im 24-Stunden-Betrieb

Lebach - Im saarländischen Lebach geht das Impfzentrum der Bundeswehr als bundesweit erstes ab 4. April in den 24-Stunden-Betrieb. Rund 110 Soldaten werden dann rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche in einem Drei-Schicht-Betrieb bis zu 1000 Impfungen pro Tag vornehmen können.