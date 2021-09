Ab November Auf diesen Smartphones läuft WhatsApp bald nicht mehr

Stuttgart - Von November an soll WhatsApp nur noch für bestimmte Betriebssysteme funktionieren. Das berichtet das US-Magazin „Entrepreneur“. Betreffen würde dies ältere Smartphone-Modelle. Für diese gibt es dann in Zukunft keine neuen Updates, Bugfixes oder Funktionserweiterungen. Die Voraussetzung dafür werden folgende Softwares: iOS 10, Android 4.1 oder KaiOS 2.5.1. Also endet der Support für ältere Geräte von großen Marken wie Apple, Samsung, Sony, LG und Huawei.