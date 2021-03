Ab Montag wieder mehr Einschränkungen Landkreis zieht die Corona-Notbremse

Das war eine kurze Freude: Ab Montag treten im Landkreis Ludwigsburg wieder mehr Einschränkungen in Kraft. Grund ist, dass seit dem 24. März an drei Tagen in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt wurde. Wegen des erhöhten Anteils an Mutationen seien die Fallzahlen in letzter Zeit auch im Landkreis stark gestiegen, teilt das Gesundheitsamt mit. Daher zieht das Landratsamt ab Montag null Uhr die Corona-Notbremse.