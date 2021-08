Ab Mittwoch Auch S4 von Streik betroffen

In der App „VVS Mobil“ und in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.vvs.de werden ab sofort komplett bestreikte Verbindungen nicht mehr angezeigt. Ab Mittwoch am frühen Vormittag wird der Stundentakt bei der S-Bahn berücksichtigt. Fahrgäste können sich so einen Überblick verschaffen, ob und welche alternativen Verbindungen es mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt.

Auf diesen S-Bahn Baustellenlinien fahren definitiv keine Züge:

• S12 Schorndorf – Esslingen

• S15 Bietigheim-Bisingen – Herrenberg

• S30 Flughafen/Messe – Vaihingen

Ebenso entfallen die Regionalbahnen:

• RB14/IC Vaihingen/Böblingen – Rottweil/Singen

• RB 19 Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental (Murrbahn)

• RB11 Untertürkheim – Kornwestheim (Schusterbahn)

• RB 64 Kirchheim – Oberlenningen (Teckbahn)

Nahverkehrszüge von Abellio und Go Ahead, Stadtbahnen der SSB, Nebenbahnen der WEG (Schönbuchbahn, Wieslauftalbahn, Strohgäubahn) sowie die SSB-Busse und regionalen Busverkehre sind nicht betroffen. Ebenfalls planmäßig fahren in der Stuttgarter Innenstadt die Busse des Schienenersatzverkehrs SEV 1 (ab Hauptbahnhof) und SEV 2 (ab Vaihingen) , der die gesperrte S-Bahn auf der Stammstrecke ersetzt. Die Linie SEV 2 fährt an den Streiktagen zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr alle 10 Minuten und damit öfter als sonst.

Weitere Alternativen

Im Einzelfall kann auch Carsharing oder die private Mitfahrgelegenheit eine Möglichkeit sein, um im Streikfall von A nach B zu kommen. Informationen dazu gibt es unter www.vvs.de auf der Seite „Rundum mobil“. Für Pendler kann auch das Fahrrad eine Alternative zur S-Bahn (oder zum Auto) darstellen Die Radroute kann man sich mit dem VVS-Radroutenplaner ausgeben lassen, der unter www.vvs.de/radroutenplaner abrufbar ist. Auf einfache Weise kommt man so zu einer Routenempfehlung an den Arbeits- oder Ausbildungsplatz, auch in der Stadt Stuttgart. Aus Kapazitätsgründen sollten Räder aber nicht in der Stadtbahn in Stuttgart mitgenommen werden, da mit volleren Zügen zu rechnen ist.

Ansprechpartner bei Fragen

Bei Fragen rund um den GDL-Streik können sich Fahrgäste an die kostenlose "Streikhotline" der DB unter der Nummer 08000 996633 wenden.

Weitere Informationen gibt es auch auf: www.bahn.de/aktuell.