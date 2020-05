A81 bei Pleidelsheim teilweise gesperrt Lastwagen prallt gegen Leitplanke

Der Verkehr auf der A81 staut sich derzeit im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Lastwagen ist dort gegen 10.17 Uhr in die Leitplanken gefahren, so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn auf Nachfrage: "Grund dafür war ein gesundheitliches Problem des Fahrers." Zwei Fahrstreifen der Autobahn wurden gesperrt, bis das Fahrzeug entfernt werden kann. In Folge dessen hat sich ein Rückstau auf etwa vier bis fünf Kilometer gebildet.