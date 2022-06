A81 bei Mundelsheim Hoher Sachschaden nach schwerem Unfall mit Lamborghini

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitgeteilt hatte, war der Fahrer eines Lamborghini kurz nach 21.30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache – aber alleinbeteiligt – kurz nach der Anschlussstelle Mundelsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke krachte.