A8 teilweise gesperrt Auffahrunfall zweier Lastwagen – Fahrer schwer verletzt

Der 57-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Morgen gab die Polizei zunächst einen Fahrstreifen wieder frei. Die Beamten rechneten damit, dass die Sperrung auch Einfluss auf den Berufsverkehr haben könnte. Bei dem Unfall ist ein Schaden von etwa 85 000 Euro entstanden.