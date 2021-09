A5 bei Friedberg Mindestens vier Tote bei Unfall auf A5

Friedberg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 beim hessischen Friedberg sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem wurden zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz vor dem Unfall am frühen Morgen sei ein Falschfahrer gemeldet worden. „Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass er offenbar mit dem Unfallhergang auch noch zu tun hat“, sagte sie. In den Unfall waren demnach insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt.