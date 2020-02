A-Ligist TSG Steinheim Die Entwicklung auf und neben dem Feld macht Hoffnung

Größte Enttäuschung

Weder Personen, noch einzelne Partien oder gar konkrete Spielsituationen fallen dem Trainer der Steinheimer bei diesem Stichwort ein, sondern vielmehr das große Ganze: „Die größte Enttäuschung ist letztlich für mich der Tabellenplatz, auf dem wir stehen“, hatte der Coach seine Mannschaft nach der geschafften Relegation schon den ein oder anderen Schritt weiter gewähnt.

Ausblick und Prognose

Von der Ausgangslage her scheint klar, dass der TSG in den ausstehenden 14 Partien gegen den Abstieg spielen wird. „Das ist so, aber das will ich eigentlich nicht“, erklärt Adami, der schon zu seiner Zeit als Trainer beim TV Neckarweihingen stets die Eigenart hatte, für jede Halbserie eigene Zieldefinitionen auszugeben. So auch diesmal: „Wir wollen in der Rückrundentabelle unter die ersten Sechs kommen. Das ist unser gemeinsam mit der Mannschaft besprochenes Ziel und ich halte dieses für realistisch“, erzählt er. Gelingt dies, muss man sich um den Klassenerhalt mit Sicherheit nicht sorgen.