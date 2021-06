Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr hat sich ein Seat auf der A 81 zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord überschlagen. Der Fahrer kam offenbar ohne Fremdursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über die Leitplanke und fuhr eine Notrufsäule um, bevor das Fahrzeug auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beim Eintreffen der Polizei lag er neben dem Fahrzeug; ob er von einem Ersthelfer geborgen oder aus dem Auto geschleudert wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Aktuell sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.