A 81 beim Engelbergtunnel ist teilweise gesperrt Lastwagen gerät in Brand

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 81 derzeit noch teilweise gesperrt. Am Mittwochmorgen um 4.44 Uhr wurde die Autobahnpolizei alarmiert. Offenbar war kurz vor dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart der Reifen eines Lastwagens geplatzt. In der Folge geriet der Lkw dann in Brand.