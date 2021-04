A 81 bei Ilsfeld Lastwagen ausgebrannt

Ilsfeld - Ein 49-jähriger Sattelzuglenker war am Montag, gegen 0.40 Uhr, auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Ilsfeld bemerkte er vorne rechts einen Reifenschaden an seinem MAN-Lastwagen. Er konnte sein Gefährt noch auf dem Standstreifen anhalten, als das Zugfahrzeug aufgrund des Reifenschadens plötzlich in Brand geriet.