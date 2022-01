A 45 bei Lüdenscheid Google Maps löscht Autobahnabschnitt

Stuttgart - Wer in diesen Tagen aus Baden-Württemberg an die Nordsee fahren möchte und eine Autoroute mithilfe Google Maps heraussucht, staunt wahrscheinlich nicht schlecht. Denn die Sauerlandlinie, ihres Zeichens Hauptstrecke für den Urlaubsverkehr aus dem Südwesten in den hohen Norden, hat laut dem Online-Kartendienst ein Loch. Kein kleines „Holperlöchle“, das einfach zu umfahren ist, nein: Bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfahlen fehlen rund 570 Meter Straße – eine Brücke, um genau zu sein. Auf Google Maps zu sehen ist also besagte Autobahn, wie sie im Nirgendwo endet und später im Nirgendwo wieder auftaucht.