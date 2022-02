Martin Liesegang und sein Team von der ML-Bauunternehmung machen aus Gärten Wellness-Oasen. Zum Beispiel in Kirchberg an der Murr: Rund um ein Einfamilienhaus entstand eine Gartenlandschaft mit Swim-Spa. Der Pool kann auch zum Sport genutzt werden: „Dank der Gegenstromanlage kann man sich beim Schwimmen auspowern“, erklärt Martin Liesegang. Mit seinem Fachbetrieb bietet er Garten- und Landschaftsbau, Sanierungs- und Abbrucharbeiten sowie Hoch- und Tiefbau an. „Alles aus einer Hand, von der Planung bis zur Ausführung“, erklärt er.