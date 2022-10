Der Physiotherapeut wird dabei von zwei Kolleginnen unterstützt, die so wie er auf langjährige Erfahrung zurückblicken können und durchgängig auch kurzfristige Termine anbieten. Er weiß: „Nur wer Schmerzen hat, geht zum Arzt. Nur der Arzt kann auch nicht immer sofort so helfen, dass eine langfristige Veränderung das Ergebnis ist. Deshalb bieten wir hier ganz bewusst unseren Physio-Check an, der unterstützend zu einer ärztlichen Behandlung einen Blick auf den ganzen Menschen wirft. Das bedeutet, wir schauen uns Muskeln, Gelenke und Faszien an und prüfen Bewegungsfreiheiten, aber auch -einschränkungen. Dabei schauen wir uns nicht nur an, wo der Schmerz sitzt, sondern auch, wo er herkommt. An der Schmerzursache setzen wir ganz neu mit unserer Therapie an“.