9. Spieltag Schwerer Rückschlag für BVB - Heimniederlage gegen Köln

Auch nach Wiederanpfiff blieb der FC ein unbequemer Gegner. Zwar drückte die Borussia nun mehr aufs Tempo, fand aber keine Lücken in der Kölner Deckung. Erneut nutzten die Gäste eine Standardsituation zu einem Treffer. Das 2:0 wirkte wie eine Kopie des ersten Tores. Duda schlug die Ecke und Skhiri nutzte die Verwirrung in der BVB-Deckung und schob den Ball fast ungehindert über die Linie.

BVB-Coach Favre versuchte, die Niederlage mit der Einwechslung weiterer Offensivkräfte abzuwenden. So stürmte in der Schlussphase der erst 16 Jahre Youssoufa Moukoko an der Seite von Haaland. Nach dem Anschlusstreffer von Hazard schöpfte die Borussia noch einmal Hoffnung. Haaland hatte die Riesenchance zum Ausgleich, vergab aber in der Nachspielzeit.

© dpa-infocom, dpa:201128-99-498882/2