9. Spieltag Ohne neun Spieler: Leverkusen verpasst Sprung auf Platz zwei

Allerdings musste Bayer-Trainer Peter Bosz am Sonntag insgesamt neun namhafte Profis ersetzen. Gleich drei von ihnen meldeten sich kurzfristig am Spieltag ab. "Wir hatten ja heute noch den einen oder anderen Ausfall kurzfristig von Donnerstag, so dass wir jetzt auch von der Bank nicht mehr wirklich nachlegen konnten", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Und er fügte an: "Und das merkt man in den intensiven Wochen, die wir hatten, dass dann vielleicht das letzte bisschen zum Tor fehlt."