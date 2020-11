9. Spieltag "Kann einfach gut schießen": Kruse verhindert Eintracht-Sieg

Robert Andrich mit dem zweitschnellsten Bundesliga-Tor von Union nach 101 Sekunden und Kruse mit einem verwandelten Foulelfmeter (6. Minute) brachten die Gastgeber schnell in Führung. André Silva (27. und 37.) glich noch in der ersten Hälfte aus. "Ein katastrophaler Start und eine phänomenale Aufholjagd", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter zum Wechselbad der Gefühle im Stadion An der Alten Försterei.