9. Spieltag FC Bayern feiert nächste Torshow - Nagelsmann jubelt daheim

Torchancen verbuchten die vom früheren Münchner Amateurcoach Sebastian Hoeneß betreuten Hoffenheimer, die vor einer Woche beim 5:0 gegen den 1. FC Köln noch in Torlaune waren, vor der Pause keine. Ein Volleyschuss von Ihlas Bebou nach dem Seitenwechsel war die erste Möglichkeit. Der Ball strich aber knapp vorbei (50.).

Druckvoller agierte weiter der FC Bayern. "Ich glaube, da geht auch noch was", mutmaßte der am Comeback arbeitende Ersatztorhüter Sven Ulreich in der Pause am Stadionmikrofon. Er sollte eine Woche nach dem 5:1 in Leverkusen recht behalten.

Gnabry scheiterte an Hoffenheims Keeper Oliver Baumann (46.). Musiala (52.) und Marcel Sabitzer (53.) verfehlten mit ihren Distanzschüssen nur knapp das Tor. Wie auch auf der Gegenseite Robert Skov (71.) und Georginio Rutter (72.).

Bei einem Kopfball von Choupo-Moting war wieder Baumann zur Stelle (81.). Eine Minute später war er beim "Choupo"-Abstauber machtlos. Wie auch bei Comans Schlusstreffer, der nach einem langen Pass keine Mühe hatte, auf 4:0 zu vollenden.

