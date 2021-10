9. Spieltag Dritter Saisonsieg: Bochum schlägt enttäuschende Eintracht

Drei Tage nach dem gefeierten 3:1-Erfolg in der Europa League gegen Olympiakos Piräus kassierte Frankfurt am Sonntagabend eine 0:2 (0:1)-Niederlage bei Aufsteiger VfL Bochum. "Wichtig ist, wenn Du am Donnerstag ein Highlight hast in der Europa League, dass Du am Sonntag bereit bist. Es hat nicht gereicht", sagte der Österreicher im Streamingdienst DAZN.